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Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması! Resmen duyurdular

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:57
Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması! Resmen duyurdular

Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fortuna ve Burak Yılmaz'ın yolları, ilgili tüm taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda ayrıldı. Fortuna, Burak'a bağlılığı için teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar diler." ifadelerine yer verildi.

37 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Lille'den Fortuna Sittard'a transfer olmuştu. Burak Yılmaz, Hollanda ekibiyle çıktığı 27 maçta 9 gol 5 asistle oynadı.

PAZARTESİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Pazartesi günü saat 16:00'da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu, basın toplantısında futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceğini de açıklayacak.

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