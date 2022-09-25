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Hollanda 1-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup 6. maçında Hollanda sahasında Belçika'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golü Van Dijk kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 23:50
Hollanda 1-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Hollanda, sahasında Belçika'yı ağırladı. Karşılaşmayı Hollanda 1-0 kazanarak grubu lider tamamladı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken dakikalar 73'ü gösterdiğinde Gakpo'nun asistinde Van Dijk, Hollanda'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya Thierry Henry çıktı.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, ilk 11'de başladığı maçta 45 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Danimarka 16 puana yükseldi ve grubu lider tamamladı. Belçika ise 10 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamladı.

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