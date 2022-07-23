Hull City Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i transfer etti!

Hull City, Türkiye'den bir transferi daha açıkladı.
İngiliz ekibi, Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
Hull City'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hull City transferi sosyal medya hesabından duyurdu;
✍️ We are delighted to announce the signing of Benjamin Tetteh on a two-year deal, with a club option of a further year!— Hull City (@HullCity) July 23, 2022
Welcome to Hull City, Benjamin! 🇬🇭
@GiacomCM
#hcafc