Haberler Avrupa’dan Futbol Hull City Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i transfer etti!

Hull City Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i transfer etti!

Transfer haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye'den bir transfer daha gerçekleştirdi. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh Hull City ile yeni sözleşme imzaladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:34
Hull City Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i transfer etti!

Hull City, Türkiye'den bir transferi daha açıkladı.

İngiliz ekibi, Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

Hull City'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hull City transferi sosyal medya hesabından duyurdu;

DİĞER
En çekici 3 burç belli oldu! Onlar çevrelerindeki herkesi büyülüyor...
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Ezgjan Alioski önerildi
Buruk'tan yıldız transfere veto!
Kartal'dan hücuma 4. takviye! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme Hull City’e...
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda 17:45
Hull City'ye Türkiye'den yeni transfer Hull City'ye Türkiye'den yeni transfer 17:18
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 17:13
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 17:04
G.Saray eski oyuncusunu kadrosuna kattı! G.Saray eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 16:58
G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! 16:51
Daha Eski
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 16:46
Rangers - Tottenham maçı saat kaçta? Rangers - Tottenham maçı saat kaçta? 16:40
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! 16:37
Porto - Monaco maçı saat kaçta? Porto - Monaco maçı saat kaçta? 16:35
Kartal'dan hücuma 4. takviye! İşte bonservis bedeli Kartal'dan hücuma 4. takviye! İşte bonservis bedeli 16:11
PSV - Real Betis maçı saat kaçta? PSV - Real Betis maçı saat kaçta? 15:59