Münih'ten Kane atağı

Bayern Münih, hücum hattını Harry Kane ile takviye etmek istiyor. Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann, son zamanlarda kulüple ilişkilendirilen İngiliz golcünün takıma katkısının yüksek olacağını düşünüyor. Başarılı hocanın bu görüşleri sonrası Bavyera ekibi transferi bitirebilmek için çalışmalara başladı.

KAHN AÇIKLAMIŞTI

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise daha önceki açıklamasında, "Tottenham ile sözleşmesi var. Elbette o üst düzey bir forvet ama her şey gelecek hayalleri" demişti. Kane geçen sezon Tottenham formasıyla 50 maça çıktı. 27 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Kane'nin Tottenham ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.