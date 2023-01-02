Rangers Celtic 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İskoçya'nın en büyük derbisi olan Old Firm'de Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Ibrox Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı.
Karşılaşmada Celtic adına 5. dakikada Maeda gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
47.dakikada ise bu sefer Rangers takımından Ryan Kent skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Ardından Rangers adına James Tavernier 53. dakikada sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın 88. dakikasında ise konuk ekip Celtic'in oyuncusu Furuhashi mücadeleye son noktayı koydu. Bu gollerle derbi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ayrıca Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Rangers ligde 46 puanla 2. sırada bulunurken, Celtic ise 55 puanla lider konumda yer alıyor.