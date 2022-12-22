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Manchester City Liverpool CANLI İZLE

İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester City, Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. Manchester City ile Liverpool arasında oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 22:59 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 23:30
Manchester City Liverpool CANLI İZLE

İngiltere Lig Kupası son 16 tur karşılaşmasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor.

Manchester City ile Liverpool arasındaki bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

MANCHESTER CITY: Ortega; Lewis, Akanki, Laporte, Ake; Rodri, De Bruyne, İlkay; Mahrez, Palmer, Haaland

LIVERPOOL: Kelleher; Milner, Gomez, Matip, Robertson; Bajcetic, Elliott, Thiago; Salah, Carvalho, Nunez

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City- Liverpool maçı 22 Aralık Perşembe TSİ 23.00'te başladı. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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