Cenk, "Bu inanılmaz kulüpte olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Buraya uyum sürecimin çok kolay olacağına inanıyorum. Herkes Valencia taraftarının farklı olduğunu biliyor, dünyanın en iyisi. Onları tanımak, onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Takıma destekleri çok büyük. Bu kulüp için her şeyimi vereceğime herkes emin olsun. Her antrenmanda ve her maçta neler yapabileceğimi göstereceğim" dedi.