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Getafe - Atletico Madrid: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika haberleri...İspanya La Liga'nın ilk haftasında Atletico Madrid deplasmanda Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Madrid'in 15 ve 59. dakikada Alvaro Morata, 75. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Milli futbolcumuz Enes Ünal 81 dakika süre aldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:55
Getafe - Atletico Madrid: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya Ligi'nde ilk hafta maçında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikada Alvaro Morata, 75. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'in 126 milyon euroluk yıldızı Joao Felix üç asistiyle maçın yıldızlarından biri oldu.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid sezona 3 puanla başladı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Getafe, Girona'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak.
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