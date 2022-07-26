Haberler Avrupa’dan Futbol Psikolog aranıyor

Psikolog aranıyor

PSG geçen sezon Devler Ligi'nde 1-0'ın rövanşında İspanya'da da 1-0 öne geçmişti. Ardından yediği 3 golle ise elendi. PSG kulübü, bu sezon benzer senaryoların gerçekleşmemesi için tam zamanlı psikolog arıyor. İşi oyuncuları zorlu maçlardan önce rehabilite etmek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Psikolog aranıyor
PSG geçen sezon Devler Ligi'nde 1-0'ın rövanşında İspanya'da da 1-0 öne geçmişti. Ardından yediği 3 golle ise elendi. PSG kulübü, bu sezon benzer senaryoların gerçekleşmemesi için tam zamanlı psikolog arıyor. İşi oyuncuları zorlu maçlardan önce rehabilite etmek.
DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in videosu sosyal medyaya damga vurdu! Seda Sayan kime gönderme yaptı?
Kısa süre önce Gökhan Alkan'la ayrılan Nesrin Cavadzade'nin gönlünü set arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı
Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor
Kartal'dan Fener'e sol bek çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jürgen Klopp şampiyonluk adayını belirledi
Yemekler eve teslim
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." 08:08
Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi 07:29
Fenerbahçe'den Boupendza bombası Fenerbahçe'den Boupendza bombası 01:03
Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası 00:45
Adem Büyük Manisa FK’da Adem Büyük Manisa FK’da 00:21
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Daha Eski
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! 00:13
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 00:10
Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." 00:09
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 00:09
Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi 00:09