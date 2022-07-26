Psikolog aranıyor

PSG geçen sezon Devler Ligi'nde 1-0'ın rövanşında İspanya'da da 1-0 öne geçmişti. Ardından yediği 3 golle ise elendi. PSG kulübü, bu sezon benzer senaryoların gerçekleşmemesi için tam zamanlı psikolog arıyor. İşi oyuncuları zorlu maçlardan önce rehabilite etmek.
PSG geçen sezon Devler Ligi'nde 1-0'ın rövanşında İspanya'da da 1-0 öne geçmişti. Ardından yediği 3 golle ise elendi. PSG kulübü, bu sezon benzer senaryoların gerçekleşmemesi için tam zamanlı psikolog arıyor. İşi oyuncuları zorlu maçlardan önce rehabilite etmek.