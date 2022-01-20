Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Elche - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Elche - Real Madrid maçı şifresiz mi? Elche - Real Madrid maçı hakemi kim? Elche - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche - Real Madrid İspanya Kral Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tivibuSpor platformundan yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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