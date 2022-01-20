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Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın dikkat çeken mücadelesinde Elche ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler Elche Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:42
Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Elche - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Elche - Real Madrid maçı şifresiz mi? Elche - Real Madrid maçı hakemi kim? Elche - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Elche - Real Madrid İspanya Kral Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tivibuSpor platformundan yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Elche - Real Madrid maçını izlemek için tivibuSpor kullanıcı olmalısınız.

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