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Feyenoord - Ajax: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hollanda Ligi'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında Ajax ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:16
Feyenoord - Ajax: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hollanda Ligi'nin 17. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Ajax, Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ajax, zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcos Senesi (kendi kalesine) ve 81. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 39'a yükseltti. Feyenoord ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Fortuna Sittard ile kendi sahasında karşılaşacak. Feyenoord ise Heerenveen deplasmanına konuk olacak.

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