Community Shield finalinde Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Arsenal, penaltılar sonucunda 5-4 mağlup etti ve Community Shield şampiyonu oldu.
İngiltere Community Shield'da normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Arsenal, penaltılar sonucunda Liverpool'u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.
Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 21:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal 5-4 Liverpool | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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