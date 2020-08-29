Arsenal 5-4 Liverpool | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Community Shield şampiyonu Arsenal!

5-4 | MAÇ SONUCU

Arsenal 5-4 Liverpool | MAÇ SONUCU

finalinde ile karşı karşıya geldi. Arsenal, penaltılar sonucunda 5-4 mağlup etti ve Community Shield şampiyonu oldu.

İngiltere 'da normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta , penaltılar sonucunda 'u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019-2020 sezonunda 'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 21:04
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