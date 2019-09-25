Lille sahasında kazandı
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, ligde konuk ettiği Strasbourg'u 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle mağlup etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.
- 26.09.2019
- Güncelleme: 26.09.2019 00:54
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