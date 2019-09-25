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25 Eylül 2019, Çarşamba
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Lille sahasında kazandı

Lille sahasında kazandı

Milli futbolcular ve 'in forma giydiği Lille, ligde konuk ettiği Strasbourg'u 43. dakikada ve 64. dakikada 'nin attığı gollerle mağlup etti.

Milli futbolcular ve 'in forma giydiği Lille, ligde konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 yendi.

'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada ve 64. dakikada 'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.

  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 00:54
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