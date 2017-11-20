Gurbetçi futbolcular bu hafta ne yaptı?
Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen gurbetçi futbolcularımız arasında bu hafta yıldızlaşan isim Wolfsburg formasıyla 2 gol atan Yunus Mallı oldu. Villarreal’den Levante’ye kiralan Enes Ünal ise takımının 2. golünün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti. Almanya’dan İspanya’ya Avrupa futbolunun önde gelen takımlarında boy gösteren gurbetçi futbolcularımız yer aldıkları liglere damga vurmaya devam ediyor. Bu haftanın en dikkat çeken ismi ise attığı 2 golle Wolfsburg’a galibiyeti getiren Yunus Mallı oldu.
ENES ASİSTLE GERİ DÖNDÜ
Son 2 sezonda gösterdiği performansla birçok kulübün arananı haline gelen ve sezon başında Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak gittiği Levante'de eski günlerine dönmeye başladı. İspanyol ekibinin Las Palmas'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Enes, Jason'un 79. dakikada attığı 2. golün de asistini yaptı.
Barcelona'da istediği performansı bir türlü yakalayamayan ve uzun süredir formaya hasret kalan Arda Turan, La Liga'nın 12. haftasında Katalan ekibinin Leganes'i 3-0'la geçtiği maçta da kadroya alınmadı. Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor ise mavi-beyazlı ekibin Sevilla'ya 2-1 kaybettiği karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.
HAKAN KADRODA YOK
Türk futbolunun son yıllardaki gözdesi olan ve yeni sezona Milan forması altında giren Hakan Çalhanoğlu da bu haftayı sakatlar kervanında geçirdi ve kırmızı-siyahlı takımın deplasman'da Napoli'ye 2-1 mağlup olduğu müsabakada sahadaki yerini alamadı. Deportivo La Coruna'nın Türk futbolcusu Emre Çolak, ligin 12. haftasında deplasmanda Malaga'ya 3-2 yenildikleri mücadelenin 72. dakikasında Celso Borges'in yerine oyuna dahil oldu.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:24
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Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı
Toplam 8
Yorum
Fatih Terim Tudor Sneijder yedi, şimdi takımı yedi, bu kadro ile büyük maçları kazanması gerekirdi, bence geç olmadan gitmeli Fatih Terim gelmeli nokta.
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 2
Yorum
fatih verin gitsin bursa'ya bu adamın fizik gücünden başka bişeyi yok bitiriciliği sıfır. yerine afrika'dan 20 yaşında gelecek vadeden forvet alın
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Onazi şaşırdı
Toplam 3
Yorum
ts 5 kişi savunma 5 kişi hucum böyle saçma kadromu olur. onazi tek başına orta sahada savunma yaptı. burak yürüye yürüye 11 de roda yedek?
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