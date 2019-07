Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.



AHMET ÇELİK 5'LEDİ

At yarışçılığının 'Derbisi Gazi Koşusu'nu Jokey Ahmet Çelik'in bindiği ve Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu The Last Romance isimli safkanı 2 bin 400 metreyi 2.27.73'lük bir derece yaparak önde bitirdi. Yarışta Özcan Yıldırım ile Kuzey Kafkasyalı ikinci, Hürat ile start alan Erhan Yavuz üçüncü ve bu koşuda 17 numara ile start alan Scoutleo koşuda dördüncü olmayı başardı.

1.'LİK 2.5 MİYON LİRA

93. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 484 bin TL. oldu. Yarış sonunda şampiyon The Last Romance 2 milyon 484 bin TL,, ikinci olan Kuzey Kafkasyalı 660 bin TL., koşuda üçüncü olan Hürat 330 bin TL, yarışı dördüncülüklü tamamlayan Scoutleo 165 bin TL.'lik ödülün sahibi oldular. Jokey Çelik 5 yıl üst üste kazanarak büyük bir başarı elde eti.



KUPAYI YERLİKAYA VERDİ

Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Melis Kurtel Emin'e kupasını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi. Ali Yerlikaya kupayı kazanan at sahibi Kurtel'e başarılarından dolayı kutladı. Kupasını alan Kurtel, "Her at sahibinin rüyalarını süslediği böylesine önemli bir kupayı kazanmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum, darısı diğer at sahiplerinin başına" dedi.



VELİEFENDİ'DE AİLE KEYFİ

Yarış öncesi binlerce kişi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak hep birlikte oyunlar oynadı.

TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 93. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Yaşlısı, genci, çoluk çocuğu ile birlikte 30 bin kişi yarışları canlı olarak takip etmeyi yeğledi. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü'nü mutlu etti.



KADINLARIN ŞIKLIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI

Gazi Koşusu'na gelen kadın yarışseverler, şıklıkla adeta birbirleriyle yarıştı. Kadınların şık şapkaları ve kıyafetleri bu önemli güne adeta damga vurdu. Tarihi günlerinden birini yaşayan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bayanların çokluğu dikkat çekti.



KÜHEYLAN'DA SON SÖZ MEHTAR'IN

Küheylan Koşusu'nda önde kaçan Vitara'yı yakın takibe alan Mehtar son 200'de yaptığı etkili sprinti ile jokeyi Nurettin Şen ile birinciliğe uzanmayı başardı. Candarbeyi ikinci, Şarlo üçüncü olurken Duman da dördüncü oldu. Koşudan sonra jokey Nurettin Şen yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra İstanbul'da da yarış bineceğim" dedi.

ALİ RIZA BEY NEFES KESTİ

Ali Rıza Bey adına düzenlenen ve ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağını oluşturan koşu adeta nefesleri kesti. Zevkli ve çekişmeli geçen koşunun birincisi koşuyu starttan çıktığı gibi forse eden Yeltay jokeyi Mehmet Akyavuz ile birinciliğe uzanmayı başardı. Yarışta ikinciliği Civantay, üçüncülüğü de Bodrum Kalesi elde ederken Taşkır ise yarışın dördüncüsü oldu.



ZÜBEYDE HANIM PERİ LİNA'NIN

Zübeyde hanım adına düzenlenen ve 6 safkanın mücadele ettiği koşuda önlerde kurduğu sert temposu ile Peri Lina beyaz bayrak ayna yaparak kazanmayı başardı. Jokeyi Selim Kaya, "Atımız Dubaiden sonra düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha iyi olacağız" dedi.



5 BAYAN ATÇI

Bu sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nda beş safkan ile boy gösterecek olan bayan at sahiplerinin heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı. Bayanlar yaptıkları açıklamada, "Kendi yetiştirdiğimiz atların bu önemli koşuda boy göstermesi bizler için büyük mutluluk verici" dediler.



GAZİ GALASI RENKLİ GEÇTİ

Bu yıl 93.'si düzenlenen Gazi Koşusu öncesinde Cumartesi akşamı Esma Sultan Yalısında düzenlenen geceye seçkin davetliler katıldı. Yoğun katılımın olduğu davette, havanın da güzel olmasından faydalanan konuklar, müthiş manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri aralıksız olarak gerçekleştirilen bu anlamlı koşunun galasında vals ve zeybek şovları beğeniyle izlendi.



AHMET ÇELİK'İN HEYECANI

Üst üste beşinci kez Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Her zaman prenslerle kazandım. Bu kez de prensesle kazandım. Atım bana hiçbir yerde zorluk çıkarmadı. Yürüttüğüm yerde bana karşılık verdi. Bu anlamlı kupayı bir kez daha bana kazandırdığı için ilgililerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. At sahibi Kurtel de yaptığı açıklamada, "Atımız muhteşem koştu. Yürümesi gerektiği yerde yürüdü ve kazanmasını bildi" dedi.



KADIN BİNİCİLERDE CAPE TOWN

Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu'nda Cape Town güçlü rakiplerine geride bırakarak kazanmayı başardı. Volta ikinci, Çalışkanhan üçüncü olurken Grey Cloud da koşuyu dördüncülük yaparak tamamlamayı başardı. Bu arada koşunun anlatımında bir ilk yaşandı ve koşuyu Esen Gök adlı bir kadın spiker başarılı bir şekilde sundu.



NENE HATUN KOŞUSU LUCKY FOOT'IN OLDU

Günün bir başka önemli koşusu olan Nene Hatun Koşusu'nda son metrelerde yaptığı başarılı sprintle koşuyu lehine çevirmeyi başaran Lucky Foot'ın oldu. Atın jokeyi Özcan Yıldırım koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Kalabalık bir yarış. Çok fazla at oluşundan dolayı işimiz kolay değildi. Ama ben atıma güvenerek öne yatarak takip etmeye çalıştım. Nitekim istediğim herşeye karşılık veren atımla kazandım" dedi.



ANAFARTALAR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Birincisini fotonun belirlediği Anafartalar Koşusu'nde zafere King Of The Sun isimli safkan jokeyi Ayhan Kurşun ile ulaşmayı başardı. Koşudan sonra bir açıklama yapan Kurşun, "Benim için gün kötü başladı. Kapanışı iyi yaptık. Taylığından beri tanıdığım bir tay. Açık konuşmak gerekirde bu kadar iyi koşacağını beklemiyordum" dedi.