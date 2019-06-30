Ahmet Çelik: Bu duygu anlatılamaz
Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
Üst üste 5'inci kez Gazi Koşusu'nu kazanmayı başaran Ahmet Çelik, ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "Çok mutluyum. 5 sene üst üste kazanmak bize kısmet oldu. Gerçekten yüreği erkeklerden daha büyük olan bir dişi safkanla kazandım. Bu duygu anlatılamaz. Heyecandan ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Geçen sene 4 kez üst üste kazanmıştım. Bu sene herhalde 5 taneyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik" diye konuştu.
"Mümin Çılgın'ı geçebilecek misin" sorusuna Çelik, "Bu işler kısmet. Çok büyük bir başarı, çok zor bir başarı. En iyi jokeylerimizden. Umarım olur" yanıtını verdi.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ahmet Çelik: Bu duygu anlatılamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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