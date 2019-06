Ata'nın onuruna

atçılığının adeta bayramı olan azi Koşusu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu 'nda yapılacak. 21 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden koşuluyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek. Yarışta safkan sahibine 1.650.000 bin TL. kazandıracak. 93. Gazi Koşusu 'nu kazanacak safkanın sahibi, kayıt ve taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi de dahil olduğunda toplam 2 milyon 484 bin 585 liranın da sahibi olacak.Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk , 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL. ikinci 660 bin, üçüncü 330 bin, dördüncü 165 bin TL ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 484 bin TL. kazandıracak. Geçen yıl potoyu önde geçen Ahmet Çelik bu yıl The Last Romance ile yarışacak.Koşusu'na 5 bayan at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Keziban Gündüzeli ( Angel Of Death 5), Müzeyyen Karabulut (Arts Man 6), Deniz Kurtel ( Fearless Action 7), Melis Kurtel Emin (Ghost Pasha 8 ve The Last Romance 21) ve Emine Kaya (Haskaya) 1'er tayı ile katılacak. 93. Gazi Koşusu'nda iki eküri kazanmak için koşacak.Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991).?Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Hep Beraber'in derecesi ise 2.29.67 oldu?.yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor.Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atığ aldı.18.30'da start alacak dört yaşlı Arap atlarına mahsus İstiklal Savaşı Koşusu çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak olup, birincilik ikramiyesi 615.000 TL'dir.en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.tarihinde dünyaya geldi. Yarış kariyerine 10 Haziran 2018'de 1000 metre çim pistte düzenlenen Distant Relative Koşusu (Şartlı-1) ile başladı.Katıldığıtüm çim koşularında ilk 3 sırada yer alarak 93. Gazi Koşusu'na gelen Akgün, Vefa İbrahim Aracı tarafından yetiştirildi. Safkandoğumlu.Karakoca tarafından yetiştirilmiştir. Yarış yaşamına 4 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da başlayan tay, 10 koşuda 3 birincilik, 3 kez de tabela başarısı elde etmiştir.tarihinde doğan Always Forth, kariyerine 1 Kasım 2018'deki Şartlı-1 koşu ile başladı. İlk yarışta Nurettin Şen idaresinde üçüncü olmayı başardı.almış olduğu ilk 3 koşuyu kazanarak, yarış yaşamına çok etkili bir başlangıç yapandoğumlu Angel Of Death, Mahmut Gündüzeli tarafından yetiştirildi.doğumlu safkan, ilk startını Kasım 2018'de Ankara'daki Şartlı-1 koşuda gerçekleştirmiş ve bu koşuda tabela dışında kalmıştı.doğumlu doru erkek tay Fearless Action istikrarlı yarışları ve 2 yaşlılığı döneminde elde ettiği başarılı neticeler ile dikkat çekmiştir.Soyupak yetiştirmesi olan safkandoğumludur. Şirinyer Hipodromu'nda 22 Temmuz 2018 günü start aldığı koşuyla yarış hayatına merhaba dedi.tarihinde dünyaya gözlerini açan Haskaya, ilk yarış deneyimini 13 Nisan 2018'de Veliefendi çiminde Başlangıç Koşusu (Şartlı-1) ile yaşadı.ve yetiştiriciliğini Tuğban İzzet Aksoy'un yaptığı Jiminy Cricket,'da doğdu. İlk kez 19 Ağustos 2018'deki 1100 metre sentetik pistte birinci oldu.doğumlu King of Tatvan, yarış hayatına 9 Haziran 2018'de Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Şartlı-1 koşu ile başladı.doğumlu safkan Onur Dilbaz tarafından yetiştirildi. 18 Haziran 2018 yılında Ankara Hipodromu'nda kazanarak yarış hayatına başladı.yaşlılığında sade ve etkileyici bir profil çizendoğumlu Kurtel temsilcisi, 10 Ağustos 2018'deki Sabırlı Koşusu'nda (Şartlı-1) elde ettiği birincilikle başladı.Hadioğlu yetiştirmesi,'da doğdu. 12 Ekim 2018'de Noces Koşusu (Şartlı-1) ile yarış hayatına başlayan safkan ilk galibiyetine 6. koşuda ulaştı.doğumlu Derya Deniz Kanar yetiştirmesi Perfect Runner, kariyerine Sadettin Koşusu (Şartlı-1) dördüncülüğüyle başladı.günü doğan tayın yetiştiriciliğini Vefa İbrahim Aracı yapmıştır. 13 koşulu yarış kariyeri boyunca 2 birinciliği bulunuyor.Koşusu'nun Ankara provası kabul edilen Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nu (G2) zaferle sonuçlandıran ve'da tay, Yasemin Topçu tarafından yetiştirildi.Triple Crown şansını devam ettirmeye çalışacak olandoğumlu Yamanlarbeyi, Mayıs 2018'de İzmir'deki ilk ve tek kum pist tecrübesiyle başladı.ve yetiştiriciliğini Ali Müşfik Işık'ın yaptığı tay'ta doğdu. 2 ve 3 yaşlılığında 3'er kez start alan safkan, Büyük Kulüp Koşusu'nda (KV-7) 3. oldu.'de İstanbul çiminde kazandığı Maiden mücadeleyle yarış hayatına başlayan Hürat; Morocco Sorec (KV-6) ve SİAYSD (G2) Koşularında dördüncü oldu.Ekürisi'ne ait bir diğer favori isim The Last Romanceyarış hayatına sentetik pistte 1000 metre mesafeli Doyoun Koşusu (Şartlı-1) ile başladı.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey adına düzenlenen 4 yukarı yaşlı Arap atları start alacak. Çim pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 238.000 TL. Saat 16.30'da başlayacak koşuda toplam 12 safkan start alacak. Bu koşuda Firikya ve Selkut isimli safkanlar eküri olarak mücadele edecek.önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Long Runner isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de dört senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan A nafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 18.00'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 380.00 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak. Koşuda bir de eküri start alıyor.Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım adına düzenlenen 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı 1600 metrelik çim pistte yapılacak koşunun ikramiyesi 238.000 TL. Saat 15.00'de başlayacak koşuya toplam 6 safkan katılıyor.18.30'da start alacak dört yaşlı Arap atlarına mahsus İstiklal Savaşı Koşusu çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak olup, birincilik ikramiyesi 615.000 TL'dir.yaşlı dişi İngiliz taylarının katılabildikleri Nene Hatun Koşusu'nda 21 tay birincilik için kapışacak. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 238.000 TL. Koşuda iki safkan eküri olarak start alıyor.