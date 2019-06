Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi hazırlandı”

93. Gazi Koşunu kazanan The Last Romance 'ın sahibi Melis Kurtel Emin , "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Gerçekten ekibimiz çok iyi hazırlandı" dedi.93. Gazi Koşunu kazanan The Last Romance adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin yarış sonu duygularını paylaştı. Ekibine teşekkürlerini ileten Emin, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Gerçekten ekibimiz çok iyi hazırlandı" dedi. Melis Kurtel Emin'in annesi Ayşegül Emin ise şunları söyledi:"Aslında bütün çaba Baba Arif Kurtel'in. Onun gayretleri ve tutkuları sonucu bu başarıya ulaştık. Çok iyi bir ekibimiz var. Antrenörlerimize, seyislerimize, jokeylerimize ve her şeyden önemlisi bu koşuyu başlatan Mustafa Kemal Atatürk 'e teşekkür ediyoruz. Umarım bu koşu sonsuza kadar devam eder."