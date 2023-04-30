Haydi maratona

18. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Dünya Atletizm Birliği "Gold Label" kategorisinde yer alan ve Avrupa'nın en iyi 3 yarı maratonu arasında kabul edilen organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı kategorilerinde yapılacak. Organizasyon, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. "Tarihi Yarımada Parkuru" yarışının startı 09.30'da verilecek. Bu yıl önemli bir rekorun kırılacağı organizasyonda 12 binin üzerinde katılımcı yer alacak. İstanbul Yarı Maratonu'nda 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atlet mücadele edecek. Birinci olan atletlere 15'er bin dolar ödül verilecek.