Kenya damgası

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl 18'si koşuldu. 12 binin üzerinde katılımcı ile organizasyon rekoru kırıldı. Yarışa 22 kadın, 34 erkek olmak üzere 56 elit atlet katıldı. Yarışta kapılara depremden etkilenen şehirlerin ismi verildi.



NEFESLERİ KESTİ

Yarı maratonda erkeklerde 59.52'lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo birinci olurken, Faslı Hicham Amghar, 59.57'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da 1.06.28 derecesiyle Kenyalı Purity Komen ilk sırayı aldı.