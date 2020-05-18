Antrenörlere video seminer

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle gelişim seminer verecek. 6-7 Haziran'da 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenler bilgi sistemi üzerinden başvurularını yapacak.