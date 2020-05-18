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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antrenörlere video seminer

Antrenörlere video seminer

(), üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle gelişim seminer verecek. 'da 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenler bilgi sistemi üzerinden başvurularını yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (), üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle gelişim seminer verecek. 'da 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenler bilgi sistemi üzerinden başvurularını yapacak.

  1. 18.5.2020
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