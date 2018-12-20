Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 atlet kaydoldu
Geçtiğimiz hafta yeni sezonun açılışı yapılan Ataköy Atletizm Salonu'nda 2018 yılının son rekor deneme müsabakası gerçekleşecek.
İstanbul'da 22-23 Aralık tarihlerinde yapılacak Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 atlet kaydoldu.
Pistte 60 metre, 60 metre engelli, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre ve 3000 metre, saha içinde ise gülle atma, uzun atlama, üç adım atlama, sırıkla atlama ve yüksek atlama mücadelelerinin yapılacağı yarışmalar, yıl dönümünden önce yaş gruplarındaki atletler için son bir rekor kırma şansı anlamına da geliyor.
İki gün sürecek olan yarışmalara İstanbul'dan sonra en fazla katılım gösteren iller Balıkesir, Sakarya, Kayseri ve Bursa oldu. Yarışmalarda Romanya ve İran'dan gelen misafir atletler de yarışacak.
- 20.12.2018 18:33
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 atlet kaydoldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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