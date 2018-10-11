Muhammed’den altın zafer

Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, rakiplerine şans tanımadı. 69 kiloda mücadele eden milli halterci, koparmada 135, silkmede 170 kilo kaldırırken, toplamda ise 305 kilo ile altın madalyayı boynuna taktı. 100 kiloda judocu Ömer Kemal Aydın ise bronz kazandı.