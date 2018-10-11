Muhammed’den altın zafer – Fotomaç – 11 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Muhammed’den altın zafer

    Muhammed’den altın zafer

    Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, rakiplerine şans tanımadı. 69 kiloda mücadele eden milli halterci, koparmada 135, silkmede 170 kilo kaldırırken, toplamda ise 305 kilo ile altın madalyayı boynuna taktı. 100 kiloda judocu Ömer Kemal Aydın ise bronz kazandı.

    1. 11.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhammed’den altın zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN