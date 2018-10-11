Muhammed’den altın zafer
Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, rakiplerine şans tanımadı. 69 kiloda mücadele eden milli halterci, koparmada 135, silkmede 170 kilo kaldırırken, toplamda ise 305 kilo ile altın madalyayı boynuna taktı. 100 kiloda judocu Ömer Kemal Aydın ise bronz kazandı.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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