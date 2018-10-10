İstanbul için geri sayım
11 Kasım’da 40.’sı yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl 100 ülkeden 30 bin sporcu koşacak.
Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Tüm İstanbullular'ı maratona bekliyoruz" derken, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şu sözleri sarfetti: "İyi bir noktaya geldik. Bu organizasyon, İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu. Maratonun ilk 7-8 içinde olmasıyla övünüyoruz ancak dünyada ilk sırada yer almalı."
- 10.10.2018
-
Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
-
Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
-
Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
İstanbul için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.