İstanbul için geri sayım – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    için geri sayım

    <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a> için geri sayım

    ’da 40.’sı yapılacak Vodafone Maratonu’nda bu yıl 100 ülkeden 30 bin sporcu koşacak.

    40'ıncısı yapılacak Vodafone Maratonu'nun tanıtım toplantısı dün yapıldı. 'Sağlıklı Yarınlara Koş' sloganıyla 11 Kasım'da düzenlenecek yarışın basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı. Organizasyonla ilgili bilgi veren Spor Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, "Dünyanın en iyi 17, Avrupa'nın ise en iyi 7 maratonundan birisi durumundayız. 100 ülkeden 30 bin sporcu bir araya gelecek" dedi.

    CEO'su Colman Deegan, "Tüm İstanbullular'ı maratona bekliyoruz" derken, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şu sözleri sarfetti: "İyi bir noktaya geldik. Bu organizasyon, İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu. Maratonun ilk 7-8 içinde olmasıyla övünüyoruz ancak dünyada ilk sırada yer almalı."
    1. 10.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN