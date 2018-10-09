8 sporcunun koştuğu yarışta 18 hakem görev yaptı
Burdur'da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençler Atletizm Yarışmaları'na kızlarda 4, erkeklerde 4 olmak üzere 8 sporcu katılırken, 18 de hakem görev yaptı.
Burdur'da 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen Gençler Atletizm Yarışmaları yapıldı. Spor Lisesi dışında hiçbir okulun sporcu göndermediği yarışmaya sadece Burdur Spor Lisesi'nden 4 kız, 4 erkek öğrenci olmak üzere 8 sporcu katıldı. Hafta boyunca devam edecek yarışlar kapsamında bugün kızlarda 800, erkeklerde ise 1500 metre koşuları gerçekleştirildi.
YARIŞMALARDA 18 HAKEM GÖREV YAPTI.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever ile Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Çelik tarafından verildi.
- 9.10.2018 15:46
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
8 sporcunun koştuğu yarışta 18 hakem görev yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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