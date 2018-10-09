Burdur'da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençler Atletizm Yarışmaları'na kızlarda 4, erkeklerde 4 olmak üzere 8 sporcu katılırken, 18 de hakem görev yaptı.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    8 sporcunun koştuğu yarışta 18 hakem görev yaptı

    8 sporcunun koştuğu yarışta 18 hakem görev yaptı

    'da kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'na kızlarda 4, erkeklerde 4 olmak üzere 8 sporcu katılırken, 18 de hakem görev yaptı.

    'da 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan etkinlikleri çerçevesinde Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen yapıldı. dışında hiçbir okulun sporcu göndermediği yarışmaya sadece Burdur Spor Lisesi'nden 4 kız, 4 erkek öğrenci olmak üzere 8 sporcu katıldı. Hafta boyunca devam edecek yarışlar kapsamında bugün kızlarda 800, erkeklerde ise 1500 metre koşuları gerçekleştirildi.

    YARIŞMALARDA 18 HAKEM GÖREV YAPTI.
    Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Sever ile Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Çelik tarafından verildi.

    1. 9.10.2018 15:46
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