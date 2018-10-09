8 sporcunun koştuğu yarışta 18 hakem görev yaptı

Burdur'da 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen Gençler Atletizm Yarışmaları yapıldı. Spor Lisesi dışında hiçbir okulun sporcu göndermediği yarışmaya sadece Burdur Spor Lisesi'nden 4 kız, 4 erkek öğrenci olmak üzere 8 sporcu katıldı. Hafta boyunca devam edecek yarışlar kapsamında bugün kızlarda 800, erkeklerde ise 1500 metre koşuları gerçekleştirildi.

YARIŞMALARDA 18 HAKEM GÖREV YAPTI.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever ile Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Çelik tarafından verildi.