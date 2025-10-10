CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor'da Erol Bulut sesleri

Antalyaspor’da Erol Bulut sesleri

Emre Belözoğlu’yla yollarını ayıran Antalyaspor, son olarak İngiltere Championship’te Cardiff’i çalıştıran Erol Bulut’la prensipte anlaşıldı

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Antalyaspor’da Erol Bulut sesleri

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istifasıyla sarsılan Antalyaspor, vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcısını buldu. Sami Uğurlu, Çağdaş Atan, İsmail Kartal, Markus Gisdol ve Rıza Çalımbay gibi isimleri değerlendirmeye alan Akrepler, son olarak Erol Bulut'ta karar kıldı. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de görev alan 50 yaşındaki teknik adamın, yönetim kurulu tarafından da onaylandığı öğrenildi. Kariyerinde Y.Malatya, Alanya, F.Bahçe, G.Antep FK ve Cardiff takımlarını çalıştıran Bulut, Eylül 2024'te İngiliz ekibinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenmişti.

