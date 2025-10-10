Antalyaspor’da Erol Bulut sesleri

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istifasıyla sarsılan Antalyaspor, vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcısını buldu. Sami Uğurlu, Çağdaş Atan, İsmail Kartal, Markus Gisdol ve Rıza Çalımbay gibi isimleri değerlendirmeye alan Akrepler, son olarak Erol Bulut'ta karar kıldı. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de görev alan 50 yaşındaki teknik adamın, yönetim kurulu tarafından da onaylandığı öğrenildi. Kariyerinde Y.Malatya, Alanya, F.Bahçe, G.Antep FK ve Cardiff takımlarını çalıştıran Bulut, Eylül 2024'te İngiliz ekibinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenmişti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER