Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Mağlubiyet ders olmalı

Mağlubiyet ders olmalı

Ligin 4. Haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu öz eleştiri yaptı. 44 yaşındaki teknik adam "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Mağlubiyet ders olmalı
Ligin 4. Haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu öz eleştiri yaptı. 44 yaşındaki teknik adam "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
