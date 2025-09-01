Mağlubiyet ders olmalı

Ligin 4. Haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu öz eleştiri yaptı. 44 yaşındaki teknik adam "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
