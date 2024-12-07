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Haberler Antalyaspor Mehmet Aurelio: Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık

Mehmet Aurelio: Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 16:41
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Mehmet Aurelio: Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, müsabakadan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Futbolcuların sahada istenileni yaptığını aktaran Aurelio, "Konyaspor deplasmanı zor. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takımı var. Bizim de iyi bir takımımız var ve onlara karşı koymayı bildik. Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda net faul olmayan pozisyonda rakip bir gol atmayı başardı. Bizse buna aldırış etmeden oyuna devam ederek beraberliği aldık. İyi bir maçtı. Buraya önemli oyuncularımızdan yoksun geldik. Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz." diye konuştu.

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