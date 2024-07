Türkiye'ye teşekkür ederim

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Kendisine gösterilen sevgiye ve ilgiye ayrı bir parantez açan Alex, "Bu konuda söyleyeceğim tek şey bütün Türkiye'ye çok teşekkür etmek isterim. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan gelenler oldu, fotoğraf çektik. Formalarını imzaladım. Herkesin bana yoğun sevgisi olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnettarım ve çok çok teşekkür ediyorum. Yolda birisi fotoğraf çekmek istiyorsa elinde hangi forma varsa, üzerinde hangi forma varsa onunla fotoğraf çektiriyoruz. Bu Fenerbahçe de olabilir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon da olabilir, Antalyaspor da olabilir. Çünkü ben onların sevgilerine karşılık vermeye çalışıyorum. Benim işimi hiçbir şekilde engellemiyorlar. Ben onlara saygı duyuyorum" dedi. Takımını ve kamp dönemini de değerlendiren Brezilyalı çalıştırıcı şunları söyledi: "Hedefimiz yarışmacı bir takım yaratmak. Takımın başında henüz 15 günlük bir süreç oldu. Her zamankinden daha iyi bir Antalyaspor oluşturmayı hedefliyoruz. Farklı pozisyonlara gelen transferler oldu. Gelecek transferler ise şu anda yönetimin elinde. Kalitesi iyi olan her futbolcuya ihtiyacım var.

İLK TAKIMIM ANTALYASPOR

Alex de Souza, Antalyaspor taraftarlarını gururlandıracak bir takım oluşturmak istediğini vurgulayarak, "Antalyaspor'u temsil ediyorum ve onlar için savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Sürekli bizi desteklesinler. Onlara hak ettikleri takımı hediye etmek istiyorum. Türkiye'de teknik direktör olarak çalıştığım ilk takım Antalyaspor" diye konuştu.

TRANSFERLERDEN MEMNUNUM

Kadroya katılan yeni transferlerden memnun olduğunu kaydeden Alex de Souza, Djenepo'dan bahsederek, "Yapılan transferlerin tamamından memnunum. Buraya gelen oyuncuların tamamı kendi isteyerek ve mutlu şekilde geldi. Bu çok önemli, çünkü bir oyuncu çok mutluysa, kendi başarısının, kalitesinin üstüne çıkabilir. Djenepo da buraya kendisi isteyerek geldiği için kapasitesinin üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

ARDA GÜLER'E DESTEK

Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yükselerek ilerleyeceğini söyleyen Alex de Souza, Arda Güler ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Alex, "Arda Güler çok genç bir yetenek. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Uzun yıllar Türk Milli Takımı'na da faydalı olacaktır" görüşünü bildirdi.

MONTELLA'YA ÖVGÜ

EURO 2024'ü takip ettiğini ve Türk milli takımının elinden geleni yaptığını dile getiren Alex de Souza, "EURO 2024'ü takip etme şansım oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aslında güzel bir ekip oluşturdu. Genç bir takım oluşturdu. Yarışmacı takım oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni gösterdiğine inanıyorum ama finali de hak eden takım kazandı, İspanya kazandı" yorumunda bulundu.