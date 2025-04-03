Gedson Fernandes taraftarlardan tek başına özür diledi!

Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Muçi ile 1-0 öne geçmiş, Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi sonrası karşılaşmanın kaderi bir anda değişmişti.

Rakibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kaleci Ersin Destan'ı yuhalarken bazı isimler de taraftarlardan tepki aldı.

GEDSON ÖZÜR DİLEDİ

Siyah beyazlı ekibin yıldız ismi Gedson Fernandes maç bitiminde tribünlere tek başına giderek taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaşlı taraftarlar da Gedson'a alkışla karşılık verdi.