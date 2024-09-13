  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Antalyaspor

Antalyaspor Abdurrahim Dursun'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 21:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor Abdurrahim Dursun'u transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
Mourinho'dan Talisca kararı! Transfer...
DİĞER
Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayanamadı barıştı!
Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Nevzat'ın katilden hiçbir farkı yoktur"
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 21:07
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 21:03
Ancelotti'den Arda Güler sözleri Ancelotti'den Arda Güler sözleri 19:11
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 19:47
Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:04
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı 20:07
Daha Eski
Serdar Saatçi imzayı attı! Serdar Saatçi imzayı attı! 16:49
Muhammed Cham imzayı attı! Muhammed Cham imzayı attı! 17:02
Blaz Kramer Konyaspor'da! Blaz Kramer Konyaspor'da! 17:06
Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor 17:34
Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Medina ile ilgili şoke eden gerçek! 17:51
Vargas için resmi açıklama! G.Saray... Vargas için resmi açıklama! G.Saray... 18:08