Antalyaspor Abdurrahim Dursun'u transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
🔥 Hoş Geldin Abdurrahim Dursun Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/L7evyIDsnx— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 13, 2024