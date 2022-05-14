Haberler Antalyaspor Şahin’le devam

Şahin’le devam

A Spor Radyo’da Spor Trafiği’ne konuşan Basın Sözcüsü Adnan Başkan “Nuri hoca ile yola devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa kupaları” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Şahin’le devam

Ligde 14 maçtır namağlup olan Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Adnan Başkan, A Spor Radyo'da Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'na konuştu. Teknik direktör Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşme yaptıklarını hatırlatan Başkan, "Kulübe olan bağlılığı ile inanılmaz bir insan. Bizimle devam edecek. 'Ben bu stadı doldurmadan gitmem' demişti. Nuri Şahin'le Avrupa'da mücadele eden bir kulüp olacağız" dedi

AVRUPA'NIN RADARINDA

Doğukan, Gökdeniz ve Bünyamin'e teklifler olduğunu belirten Adnan Başkan, "Doğukan için İspanya'dan bir kulüple görüşüyorum. Belçika'dan da ilgilenen var. Bünyamin'i Almanya'dan bir kulüp ciddi şekilde izliyor. Nuri Şahin ile oturup karar vereceğiz" ifadesini kullandı. Başkan, Danimarka'da SönderjyskE'den kiralanan ve attığı 13 golle dikkat çeken Wright'ın kalması için çalışma yürüttüklerini de ifade etti.

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