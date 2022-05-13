Haberler Antalyaspor Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran ve başarılı bir grafiğe imzasını atan Nuri Şahin, ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçında sürpriz bir hamle yapacak. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 08:13
Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan gelen Nuri Şahin, başarılı bir grafiğe imzasını attı.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Genç çalıştırıcı, son 14 maçta 32 puanla Avrupa'nın 40 yaş altı teknik adamları arasında en iyi ikinci isim oldu.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Şahin, sadece Sporting'den Amorim'e (35) geçildi.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Başarılı teknik adam, Bayern Münih'in hocası Nagelsmann'ı (30) geride bıraktı.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Oyuncu-antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin, kariyerine dair flaş bir karar aldı.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Sabah'ta yer alan habere göre genç antrenör, futbolculuk kariyerini noktalayacak. İşte ayrıntılar...

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Şahin, son haftada Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada jübilesini gerçekleştirecek.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Bu sezon futbolcu olarak 8 maçta şans alan genç hoca, daha sonra takımının başında yer aldığı 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek fark yarattı.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Antalya'yı küme düşme hattından kurtaran Şahin, 1.68 puan ortalaması yakaladı.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

DEV KULÜPLERİN FUTBOLCUSU

5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Ludenscheid kentinde doğan Nuri Şahin; Borussia Dortmund, Real, Madrdid, Liverpool, Feyenoord ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 52 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.

Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Şahin'in Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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