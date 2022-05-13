Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan gelen Nuri Şahin, başarılı bir grafiğe imzasını attı.
Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan gelen Nuri Şahin, başarılı bir grafiğe imzasını attı.
Genç çalıştırıcı, son 14 maçta 32 puanla Avrupa'nın 40 yaş altı teknik adamları arasında en iyi ikinci isim oldu.
Şahin, sadece Sporting'den Amorim'e (35) geçildi.
Başarılı teknik adam, Bayern Münih'in hocası Nagelsmann'ı (30) geride bıraktı.
Oyuncu-antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin, kariyerine dair flaş bir karar aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre genç antrenör, futbolculuk kariyerini noktalayacak. İşte ayrıntılar...
Şahin, son haftada Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada jübilesini gerçekleştirecek.
Bu sezon futbolcu olarak 8 maçta şans alan genç hoca, daha sonra takımının başında yer aldığı 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek fark yarattı.
Antalya'yı küme düşme hattından kurtaran Şahin, 1.68 puan ortalaması yakaladı.
DEV KULÜPLERİN FUTBOLCUSU
5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Ludenscheid kentinde doğan Nuri Şahin; Borussia Dortmund, Real, Madrdid, Liverpool, Feyenoord ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.
Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 52 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.
Şahin'in Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Nuri Şahin'in adı bir süre önce Galatasaray'la da anılmıştı.