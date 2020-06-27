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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Antalyaspor rahatladı

Ligde 10 maçtır kaybetmeyerek 36 puana ulaşan , küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı.

Ligde 10 maçtır kaybetmeyerek 36 puana ulaşan , küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Rizespor galibiyeti güzel oldu. Rahat bir konuma ulaştık. Yeni yapılanma ile ilgili rahat bir durum ortaya çıktı" dedi.
  1. 27.6.2020
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