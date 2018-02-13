Direnemedik
G.Saray’ın oyunun başındaki yüksek temposuna karşı koyamadıklarını belirten Hamzaoğlu, “Erken gelen goller direncimizi kırdı” diye konuştu
BASİT HATALAR YAPTIK
TECRÜBELİ teknik adam, savunmada basit hatalar yaptıklarını vurgularken, "Yaptığımız basit hatalarla 38 dakikada kalemizde 3 gol gördük. Erken gelen goller direncimizi kırdı. İkinci yarıda oyunu dengeledik ama karşınızdaki takım Galatasaray olunca buradan geri dönüş yapmanız çok da mümkün değil" diye konuştu.
YÖNETİM HAMZAOĞLU'NU UNUTMADI
Galatasaray taraftarları, 2015'te 3 kupa birden kazandıran eski çalıştırıcıları Hamza Hamzaoğlu'nu tribünlere çağırmadı, herhangi bir sevgi gösterisinde bulunmadı. Sarı-kırmızılı yönetim ise maç öncesi başarılı çalıştırıcıya çiçek takdim etti.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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