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    13 Şubat 2018, Salı
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    Direnemedik

    Direnemedik

    G.Saray’ın oyunun başındaki yüksek temposuna karşı koyamadıklarını belirten Hamzaoğlu, “Erken gelen goller direncimizi kırdı” diye konuştu

    G.SARAY'A kaybeden 'da Teknik Direktör , erken gelen goller nedeniyle istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "G.Saray'ın maça iştahlı başlayacağını biliyorduk. Ona göre de önlemlerimizi almıştık. Maçın başındaki yüksek tempolarına karşı koyamadık" dedi.

    BASİT HATALAR YAPTIK
    TECRÜBELİ teknik adam, savunmada basit hatalar yaptıklarını vurgularken, "Yaptığımız basit hatalarla 38 dakikada kalemizde 3 gol gördük. Erken gelen goller direncimizi kırdı. İkinci yarıda oyunu dengeledik ama karşınızdaki takım olunca buradan geri dönüş yapmanız çok da mümkün değil" diye konuştu.

    YÖNETİM HAMZAOĞLU'NU UNUTMADI
    Galatasaray taraftarları, 2015'te 3 kupa birden kazandıran eski çalıştırıcıları Hamza Hamzaoğlu'nu tribünlere çağırmadı, herhangi bir sevgi gösterisinde bulunmadı. Sarı-kırmızılı yönetim ise maç öncesi başarılı çalıştırıcıya çiçek takdim etti.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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