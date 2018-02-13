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    13 Şubat 2018, Salı
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    isyan etti

    <a href="/index/danilo?id=8d8ab231-2bdd-4c21-aaaa-22e74bad760f" class="" rel="tag">Danilo</a> isyan etti
    G.Saray karşısında ilk 38 dakikada 3-0 geriye düşen 'da , iki değişiklik birden yaptı. 40. dakikada oyundan aldığı 28 yaşındaki asıllı Belçikalı orta saha , Hamzaoğlu'nun uzattığı eli sıksa da bu kararına sitem ederek direkt soyunma odasına gitti.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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