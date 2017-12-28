 Menez, Antalyaspor'dan ayrılmak istiyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Menez, 'dan ayrılmak istiyor

    Menez, Antalyaspor'dan ayrılmak istiyor

    'un sezon başında ettiği ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan , kırmızı beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini belirtti. Antalyaspor yöneticileri, Fransız futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

    'de sezonun ilk devresi teknik direktör değişikliği, sakat futbolcuların fazlalığı, başkanın görevi bırakması gibi nedenlerden taraftarın beklediği başarıyı elde edemeyen , 10 Ocak'ta yapılacak genel kurula odaklandı. Başkan ve teknik direktörü görevde olmayan kırmızı beyazlı kulüpte, çalışmaları yeni başkan seçilene kadar askıya alındı. Antalyaspor'da 'nin takımdan ayrılma isteğini belirtmesinin ardından diğer Fransız futbolcu de başka takımda forma giymek isteğini menajeri aracılığıyla yönetime bildirdi. Antalyaspor yöneticilerinin de kulübün menfaatleri doğrultusunda Fransız futbolcunun başka takıma satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

    Fransız futbolcular Menez ile Nasri'nin yanı sıra, maçlardaki performansı ve gördüğü kırmızı kartların çokluğu nedeniyle taraftarın eleştirdiği Sandro ise İtalyan Benevento kulübüyle prensipte anlaştı. Brezilyalı oyuncunun menajerlerinin Antalyaspor yönetimiyle bir araya gelip, transfer hakkında görüşeceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı kulüp, Antalyaspor'a ekonomik kazanç sağlaması halinde Sadro'nun transferine onay verecek.
    Son haftalarda adı Trabzonspor ile anılan Sakıb Aytaç hakkında ise transfer teklifi gelmedi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
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