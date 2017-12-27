Samir Nasri şoku!

Antalyaspor'dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu öne sürüldü. Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetmek istediği öğrenildi.

