 Samir Nasri şoku! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    şoku!

    Samir Nasri şoku!

    Ali Şafak Öztürk’ün Başkanlığı bırakmasının ardından ile yolları ayırmak isteyen eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.

    'dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu öne sürüldü. Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetmek istediği öğrenildi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:49
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