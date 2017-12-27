Samir Nasri şoku!
Ali Şafak Öztürk’ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.
Antalyaspor'dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu öne sürüldü. Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetmek istediği öğrenildi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:49
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 5
Yorum
tornavida sen bayağı bi geç kaldın be birader buraya kadardı bitti
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 2
Yorum
uzman analist messsiyide ronaldoyuda alsanız kadıköyde yenilgiden kurtulamayacaksınız
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 4
Yorum
wolverine82 alemin gözü yaşlı vida artık Beşiktaş lı, takım her sene level atlıyor super , Allah nasip ederse en kısa zamanda avrupa kupası hayal değil
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