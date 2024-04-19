Haberler Ankaragücü Halil Cihan Ünal: Kupada finale çıkmayı istiyoruz!

Halil Cihan Ünal: Kupada finale çıkmayı istiyoruz!

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Beşiktaş ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 23:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halil Cihan Ünal: Kupada finale çıkmayı istiyoruz!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, "Geliştirmeye çalıştığımız oyunumuz var. Bu müsabakada da geliştirmeye çalıştığımız oyunu devam ettireceğimiz söyledik. Planlarımız tuttu ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda ve 2-0 mağlup olduk. Önümüzde bir süreç var. Kupada da karşılaşacağız. Gerekli dersleri çıkaracağız. Kupada finale çıkmayı istiyoruz ifadelerini kullandı.

Ünal, siyah-beyazlılara karşı önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Geçişten ve duran toptan gol yedik. Planlarımızın yüzde 80'i tuttu. Oyunu kazandık ama skoru alamadık. Bu da mağlup olmamıza neden oldu" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin'de İstiklal Marşı Diyarbakır'da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok!
Trabzonspor'dan Masouras açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın konuğu A.Gücü! İşte maç önü bilgiler
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
Deprem mi oldu son dakika 19 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ersin'den dikkat çeken Santos sözleri! Ersin'den dikkat çeken Santos sözleri! 22:56
Muleka: 3 puana ihtiyacımız vardı Muleka: 3 puana ihtiyacımız vardı 22:36
Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak 22:34
Worrall: Zinde olmaya çalışıyorum Worrall: Zinde olmaya çalışıyorum 22:30
Kulüpler Birliği'nden TFF seçimleri açıklaması! Kulüpler Birliği'nden TFF seçimleri açıklaması! 22:27
Muçi: Biz kaliteli bir takımız! Muçi: Biz kaliteli bir takımız! 22:24
Daha Eski
Manisa ilk yarıda işi bitirdi Manisa ilk yarıda işi bitirdi 21:53
Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! 21:41
Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! 20:37
Serdar Topraktepe: Beşiktaş galibiyet için oynar Serdar Topraktepe: Beşiktaş galibiyet için oynar 19:32
Trabzonspor'dan Masouras açıklaması Trabzonspor'dan Masouras açıklaması 19:11
Trabzonspor kafilesi Kayseri'de! Trabzonspor kafilesi Kayseri'de! 18:42