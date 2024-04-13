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Emre Belözoğlu: Henüz kendimizi sağlama almadık

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Henüz kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerlerde bitirebilmek adına vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 19:26
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Emre Belözoğlu: Henüz kendimizi sağlama almadık

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında mücadele ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, takım olarak kritik bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Rakibin konumu bizim de konumumuzu düşündüğümüzde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü skorlara yansıtamadık. 3 haftadır işler iyi gidiyor. Henüz kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerlerde bitirebilmek adına vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 6 maç var. Süper Lig'de özellikle böylesine birbirine yakın rakiplerin baktığınızda bugün ligin dördüncüsü bizim sadece 10 puan üstümüzde. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Detaylar farkları ortaya çıkardı. Bu sene biz geldiğimizden beri 10 tane beraberlik aldık. Bu 10 beraberliğin 7-8 tanesi kazanmaya yakın oyunlardı. Bu 4-5 tane oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm ama işimiz daha bitmedi" ifadelerini kullandı.

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