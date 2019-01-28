Ankaragücü'nden ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'da – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Ankaragücü'nden ayrılan , 'da

Ankaragücü'nden ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'da

ile , ekiplerinden 'ya oldu.

ile , ekiplerinden 'ya oldu.

Ankaragücü'nün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak sonra geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden , Rus ekiplerinden Arsenal Tula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Burkina Fasolu futbolcu kendisini 1.5 yıllığına Rus ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sezon başında takıma dahil edilen 30 yaşındaki savunmacı, Ankaragücü formasıyla 'de 14 maçta forma giyerken, bu maçlarda 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

  1. 29.1.2019 01:31
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