Ankaragücü'nden ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'da
MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rusya Ligi ekiplerinden Arsenal Tula'ya transfer oldu.
MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rusya Ligi ekiplerinden Arsenal Tula'ya transfer oldu.
Ankaragücü'nün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak sonra geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rus ekiplerinden Arsenal Tula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Burkina Fasolu futbolcu kendisini 1.5 yıllığına Rus ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sezon başında takıma dahil edilen 30 yaşındaki savunmacı, Ankaragücü formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken, bu maçlarda 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
- 29.1.2019 01:31
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ankaragücü'nden ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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