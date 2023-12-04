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Ankaragücü Emre Belözoğlu ile çıkışa geçti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Başkent ekibi çıkışa geçti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:14
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Ankaragücü Emre Belözoğlu ile çıkışa geçti

MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti.

Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de son olarak dün Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün toparlanmasına katkı sağladı.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan ve ilk 7 maçta sadece bir galibiyet alıp 6 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, 8. hafta öncesi teknik direktörlük değişikliğine gitti.

Futbolculuk döneminde Türk futbol tarihine geçen, teknik adamlık dönemine de Fenerbahçe'yle başlayan ve daha sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, ardından başkent ekibinin teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Belözoğlu öncesi 7 maçta bir galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam yönetiminde Süper Lig'de sonraki 7 karşılaşmada ise 11 puan almayı başardı.

8 RESMİ MAÇTA 4 GALİBİYET

MKE Ankaragücü, Belözoğlu'yla çıktığı 8 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.

Genç teknik adamla, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

MKE Ankaragücü, bu süreçte İstanbulspor'a deplasmanda yenilirken, Antalyaspor karşısında Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı maçta sahasında 4-0'lık farklı bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda RAMS Başakşehir'le (3-3) ve evinde Beşiktaş'la (1-1) berabere kaldı.

Yılport Samsunspor (2-0), Mondihome Kayserispor (3-0) ve Gaziantep FK'yi (1-0) gol yemeden geçen MKE Ankaragücü, kupada da Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti.

Belözoğlu yönetiminde, özel maçta TSYD Ankara Şube Kupası'nda da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen MKE Ankaragücü bu kupayı da alarak moral kazandı.

PUAN ORTALAMASINI ARTIRDI

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki puan ortalamasını artırdı.

Ankaragücü'nü Süper Lig'de yer aldığı son 3 sezonunda Emre Belözoğlu'nun yanı sıra 7 farklı teknik adam çalıştırdı.

Daha önce görev yapan Fuat Çapa 0,28 ve Mustafa Dalcı yönetiminde 0,94 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, Sedat Ağçay döneminde ise 1 puan ortalaması yakaladı.

Hikmet Karaman ile 1,1 ve Ömer Erdoğan yönetiminde 1,16 ortalama tutturan MKE Ankaragücü, geçen sezon takımın başına geçen Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünde ise 1,21 puan ortalaması tutturdu.

Emre Belözoğlu, seleflerini geride bırakarak puan ortalamasını maç başına 1,57'ye kadar yükseltti.

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