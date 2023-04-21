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Ankaragücü şov

Final gibi karşılaşmada Sowe (2) ve Taylan’ın golleriyle kazanan Başkent ekibi, rakibine karşı ikili averajda da üstünlüğü sağladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Ankaragücü şov

Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Ankaragücü, Giresunspor'u ağırladı. Maça ev sa - hibi hızlı başlarken, golü misafir takım buldu. 44'te Görkem'in kullandığı frikikte, ters bir vuruş yapan Diack kendi ağları - nı havalandırdı. 45+3'te Kitsiou'nun attığı gol, Mujakic'in faul yaptığı gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi ve ilk yarı Çotanaklar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2 ŞUT DİREĞE TAKILDI

Ankaragücü, 2. devrede gol şov yaptı. 54'te Sowe, eşitliği sağladı. 63'te Kitsiou, direğe takıldı. 74'te Taylan takımını öne geçirdi: 2-1. 88'de bu sefer Chatzigiovanis'in füzesi direkten döndü. 90+7'de maçın yıldızı Sowe, nefesleri kesen maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Başkent ekibi, evinde 3'te 3 yapıp ligde kalma yolunda umutlanırken, yeşil-beyazlılar ise deplasmanda 2'de sıfır çekti.

'BÜYÜK CAMİALAR BÜYÜK OYNAR'

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Geldiğim günden beri 5 maçta bir istikrar yakaladık. Büyük camialar büyük oyun oynarlar. Ankaragücü'ne yakışır oynuyoruz. Taraftar da bunu görünce bizi sevip bağrına basıyor" dedi.

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