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Zafer Ankaragücü'nün

Nefes kesen maçta İstanbulspor’u Sowe (2) ve Diack’ın golleriyle mağlup eden başkent ekibi, 28 puanla ateş hattından uzaklaştı

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Zafer Ankaragücü'nün

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-İstanbulspor mücadelesi nefesleri kesti. Başkent ekibi evindeki mücadeleden 3-2'lik zaferle ayrılan taraf oldu. Maçın ilk yarısı Ali Sowe ve Lamine Diack'ın golleriyle 2-0 sona erdi. İkinci devre ise oldukça hızlı başladı.


KARŞILIKLI GOLLER


Kerem Şen'le farkı bire indiren İstanbulspor, 53'te Ali Sowe'a engel olamadı. 55'te Lokilo'yla bir kez daha umutlanan sarı-siyahlılar, oyundaki üstünlüğünü skora yansıtamadı. 3-2'lik kritik bir galibiyete uzanan Ankaragücü, 28 puana yükseldi. İstanbulspor ise 24'te kaldı.

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