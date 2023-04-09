Zafer Ankaragücü'nün

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü-İstanbulspor mücadelesi nefesleri kesti. Başkent ekibi evindeki mücadeleden 3-2'lik zaferle ayrılan taraf oldu. Maçın ilk yarısı Ali Sowe ve Lamine Diack'ın golleriyle 2-0 sona erdi. İkinci devre ise oldukça hızlı başladı.



KARŞILIKLI GOLLER



Kerem Şen'le farkı bire indiren İstanbulspor, 53'te Ali Sowe'a engel olamadı. 55'te Lokilo'yla bir kez daha umutlanan sarı-siyahlılar, oyundaki üstünlüğünü skora yansıtamadı. 3-2'lik kritik bir galibiyete uzanan Ankaragücü, 28 puana yükseldi. İstanbulspor ise 24'te kaldı.