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5. kez küme düştü

Son dakika spor haberi... 'ya deplasmanda 3-1 yenilen , 52. kez yer aldığı 'e 5. defa veda etti. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:33
MKE Ankaragücü 5. kez küme düştü

'in 41. haftasındaki maçına galibiyet hedefiyle çıkan , ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü'nün ikili ve üçlü averaj durumlarında ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 52. kez Süper Lig'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 5. defa küme düştü.

MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü.

ekibi, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlamış, salgın nedeniyle kararıyla küme düşme kaldırılınca bu sezon da üst ligde mücadele etmeye devam etmişti.

SON 5 MAÇINI KAYBETTİ

Sarı-lacivertli ekibi bu sezon , ve çalıştırdı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde önce iyi bir hava yakalayarak çıkışa geçen başkent ekibi, başarılı performansını son haftalara yansıtamadı.

Takımın başına 25. haftada geçen Karaman yönetiminde ilk 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, bu süreçte 20. sıradan 13. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

Ancak oynadığı son 5 maçı kaybeden, son 7 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertli ekip, bitime bir hafta kala küme düştü.

MKE Ankaragücü, son üç sezondur yer aldığı Süper Lig'e, maçıyla veda edecek.

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