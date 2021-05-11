Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Son dakika spor haberleri: ve 'e veda etti!

Spor Toto 'de 'un ardından iki takımın daha küme düşmesi kesinleşti. 41. hafta maçlarının ardından ve lige veda etti. Son karşılaşmaların ardından bir takım daha alt lige düşecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:30
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Spor Toto 'de heyecan 41. hafta maçlarıyla birlikte tavan yaptı. Şampiyonluk yarışı kızışırken küme düşen takımlar da büyük oranda netleşti. Oynanan müsabakalar sonrası 'un ardından 2 takım daha alt lige düştü. BB. Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen 40 puanla Süper Lig'e veda etti. Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen ligden düşen bir diğer takım oldu.

ANKARAGÜCÜ İKİLİ AVERAJDA GERİDE!
Son maçlar öncesi 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, en yakın rakibi Kayserispor ile puanları eşitlese dahi ikili averajda geride kaldığı için ligden düştü.

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