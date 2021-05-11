Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 41. hafta maçlarıyla birlikte tavan yaptı. Şampiyonluk yarışı kızışırken küme düşen takımlar da büyük oranda netleşti. Oynanan müsabakalar sonrası Denizlispor'un ardından 2 takım daha alt lige düştü. BB. Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen 40 puanla Süper Lig'e veda etti. Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü ligden düşen bir diğer takım oldu.

ANKARAGÜCÜ İKİLİ AVERAJDA GERİDE!

Son maçlar öncesi 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, en yakın rakibi Kayserispor ile puanları eşitlese dahi ikili averajda geride kaldığı için ligden düştü.