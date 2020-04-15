"Heyecan kayboldu"
İnsan psikolojisine vurgu yapan A.Gücü teknik direktörü Reşit Akçay: “Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsanlar 2-3 sene temkinli olacak.”
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig sürecinin etkisini değerlendirdi. İnsan psikolojisinin önemine vurgu yapan teknik direktör tecrübeli hoca, "Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsan psikolojisi kendini korumaya olan reflekslerini asla unutmayacaktır. Aşının bulunmasından sonra bile 2-3 sene insanlar çok temkinli olacaklar" dedi. Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz temaslı oyun oynuyoruz. Dolayısıyla sağlık açısından da uzmanların söylemiş olduğu şeylere dikkat ederek maçların oynanması gerekecek. Oyuncular da 'sonuçta insanız ve tedirginliğimiz, kendimizi düşünme önceliğimiz var' diyecek. Can çok değerli çok önemli bir şey. İnsan hayatının daha önemli olduğunu ve birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum."
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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