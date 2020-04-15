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15 Nisan 2020, Çarşamba
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"Heyecan kayboldu"

"Heyecan kayboldu"

İnsan psikolojisine vurgu yapan A.Gücü teknik direktörü : “Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsanlar sene temkinli olacak.”

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig sürecinin etkisini değerlendirdi. İnsan psikolojisinin önemine vurgu yapan tecrübeli hoca, "Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsan psikolojisi kendini korumaya olan reflekslerini asla unutmayacaktır. Aşının bulunmasından sonra bile sene insanlar çok temkinli olacaklar" dedi. Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz temaslı oyun oynuyoruz. Dolayısıyla sağlık açısından da uzmanların söylemiş olduğu şeylere dikkat ederek maçların oynanması gerekecek. Oyuncular da 'sonuçta insanız ve tedirginliğimiz, kendimizi düşünme önceliğimiz var' diyecek. Can çok değerli çok önemli bir şey. İnsan hayatının daha önemli olduğunu ve birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum."

  1. 15.4.2020
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