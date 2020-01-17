Ankaragücü 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü mücadelenin son anlarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele ve pozisyon açısından fakir geçen maçta kazanan, 90+2. dakikadaki golle Konyaspor oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası boyunca iki takım da kaleyi bulan şut çekemezken, Konyaspor'da Miya'nın 83. dakikadaki kafa vuruşu direkten döndü. 90+2. dakikada sahneye çıkan Shengelia, yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanan Konyaspor bu sonuçla 18 puana yükselirken, 12 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

57. dakikada Cebrail Karayel'in ortasına yükselen Ricardo Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



65. dakikada Oscar Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.



81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında topa iyi yükselen Miya'nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Pazdan kornere çıkardı.



90+1. dakikada Bajic'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Shengelia yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1