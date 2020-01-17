Ankaragücü 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Ankaragücü 0-1 | MAÇ SONUCU

Ankaragücü 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

'de sezonun ikinci yarısının ilk maçı Ankara'da oynandı. sahasında İttifak Holding 'u konuk etti. 'ın öğrencileri 90+2'de Shengelia'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, son dakikada yıkılan MKE Ankaragücü'nün puanı 12'de kaldı.

İttifak Holding , 'nü mücadelenin son anlarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 'de 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele ve pozisyon açısından fakir geçen maçta kazanan, 90+2. dakikadaki golle Konyaspor oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası boyunca iki takım da kaleyi bulan şut çekemezken, Konyaspor'da Miya'nın 83. dakikadaki kafa vuruşu direkten döndü. 90+2. dakikada sahneye çıkan Shengelia, yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanan Konyaspor bu sonuçla 18 puana yükselirken, 12 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

57. dakikada Cebrail Karayel'in ortasına yükselen Ricardo Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada 'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında topa iyi yükselen Miya'nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Pazdan kornere çıkardı.

90+1. dakikada Bajic'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Shengelia yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 22:26
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