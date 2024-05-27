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Altay'da yeni sezon bütçesi belli oldu

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig'nde mücadele edecek olan Altay'da yönetimin 2024-25 sezonunun bütçesini belirlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:25
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Altay'da yeni sezon bütçesi belli oldu

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı aramaya hazırlanan Altay'da yönetimin 2024-25 sezonu bütçesini 90 milyon TL olarak belirlediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda kulüp üyelerinden şirketleşme yetkisi almaya hazırlanan yönetim mevcut kadronun korunması için bu bütçenin gerekli olduğunu camiaya iletti. Transfer yasağı devam eden ve geçen sezon 1'inci Lig'de 9 puanı silinen Altay, kongre sonrası yoğun bir mesai harcayacak. Şirketleşme onaylanırsa camia önderleri yatırımcı arayışlarına hız verecek. Şirketleşmeye onay verilmezse yönetimin bu bütçeyi oluşturmasının imkansız olduğu iddia edildi. Mevcut oyuncularını da kaybetme tehlikesi yaşayan İzmir ekibinin tüm umudu şirketleşip yatırımcı bulmak.

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