Şili ekibi Colo Colo'dan transfer edilen 26 yaşındaki Rodriguez ile Fransa temsilcisi Olimpique Lyon altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki Melih'in takımla antrenmanlara başladığı Altay'da yeni transferler de yolda. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, listelerinde yer alan Panathinaikos'lu Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis'le prensipte anlaştıklarını, transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Başkan Ekmekçioğlu ayrıca bir santrfor ve bir kalecinin imza aşamasında olduğunu açıkladı; "Transferler sürecek" dedi.

SAĞLAM TEMELLERE OTURACAK

Öte yandan teknik direktör Mustafa Denizli iddialı açıklamalar yaptı. Usta hoca 18 yıl sonra döndükleri ligde hedeflerinin üst sıralar olacağını dile getirdi. Denizli "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir. Altay'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız" dedi. Denizli ayrıca kamp sonrası bazı isimlerle yolları ayıracaklarını da sözlerine ekledi.

NE HATAY NE ALANYA

Süper Lig ekipleri hazırlık sınavında kapıştı Hatay'ın öne geçtiği maçı Alanya bırakmadı

Süper Lig ekipleri Hatayspor ve Alanyaspor dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında Hatayspor'dan Mame Diouf ve Burak Öksüz birer gol kaydederken, Alanyaspor'dan Famara Diedhiou da fileleri havalandırdı. Alanyasporlu Efecan Karaca 2. yarıda attığı golle skoru belirledi: 2-2.